الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين بزعم تنفيذ عملية ومحاولة حرق حافلة جنود

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنًا من جنين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار ومحاولة حرق حافلة جنود بالأغوار.ووفق المتحدث باسم الجيش، فإنه تم اعتقال ماهر أسعيد من سكان وادي برقين بزعم تنفيذ عملية إطلاق النار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنودا في منطقة الأغوار في 4 سبتمبر 2022 التي أسفرت آنذاك عن إصابة 6 جنود.وأوضح أن الاعتقال جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وفي نشاط مشترك من الجيش واليمام وشاباك، تم في قرية اليامون.