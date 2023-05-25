"الحركي للصحفيين" يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

رام الله - دنيا الوطنبارك المكتب الحركي المركزي للصحفيين نجاح المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة" والذي عقد أول أمس الثلاثاء بالتزامن ما بين الضفة وغزة.وأكد المكتب الحركي أن نجاح المؤتمر والحضور الكثيف للصحفيين في مقري انعقاده برام الله وغزة يؤكد مدى التفاف الصحفيين حول النقابة ودعمها في الدفاع عن حقوقهم ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.وهنئ المكتب الحركي قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية بفوزها بمقاعد المجلس الإداري وهي التي تضم الكتل الصحفية المؤسسة والشريكة في النقابة، متمنيا لهم التوفيق في قيادة النقابة خلال المرحلة المقبلة.وتوجه المكتب الحركي للصحفيين بالشكر والتقدير الى جميع الزملاء والزميلات الصحفيين على مشاركتهم الواسعة في المؤتمر العام للنقابة وتحدي كافة الصعوبات وتجاوز العراقيل التي حاولت وضعها بعض الجهات التي لا تمثل سوى اقلية من المجموع الصحفي.