عربي

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة جانحة عطلت حركة الملاحة

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة جانحة عطلت حركة الملاحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت هيئة قناة السويس المصري، اليوم الخميس، تعويم سفينة كبيرة عطلت حركة الملاحة في القناة، بعد ساعة و16 دقيقة من جنوحها.

وقالت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز)، إن السفينة "شين هاي تونغ 23" هي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها 190 مترا.

وأعلن وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز) أن "سفينة جنحت في قناة السويس في مصر تاركة وراءها أربع سفن على الأقل"، فيما قالت الشركة إن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة "شين هاي تونغ 23"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على (تويتر): "جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00".

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

أخبار ذات صلة

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة جانحة عطلت حركة الملاحة

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة جانحة عطلت حركة الملاحة

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق خلال نيسان

&quot;الحركي للصحفيين&quot; يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

"الحركي للصحفيين" يبارك نجاح مؤتمر النقابة ويهنئ قائمة شهداء الصحافة بفوزها

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

نابلس: مستوطنون يجرفون أراضي في برقة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعلن عن عودة الوقفات الاحتجاجية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعلن عن عودة الوقفات الاحتجاجية

بالفيديو: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

بالفيديو: الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

اشتية: سياسة الحكومة مبنية على الشمولية والمساواة بما يعطي المرأة حقها

اشتية: سياسة الحكومة مبنية على الشمولية والمساواة بما يعطي المرأة حقها

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون

المعابر تصدر تنويهاً بشأن عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

المعابر تصدر تنويهاً بشأن عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

منوعات

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في &quot;سيدتي أنا&quot;

داليا البحيري توضح تفاصيل شخصيتها في "سيدتي أنا"

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

ما حقيقة زواج الفنانة أنغام؟

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح &quot;بنش مارك&quot; جدّة

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" جدّة

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها "هزهزة" باللهجة المصرية

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

عربي

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة