هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة جانحة عطلت حركة الملاحة

رام الله - دنيا الوطنأعادت هيئة قناة السويس المصري، اليوم الخميس، تعويم سفينة كبيرة عطلت حركة الملاحة في القناة، بعد ساعة و16 دقيقة من جنوحها.وقالت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز)، إن السفينة "شين هاي تونغ 23" هي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها 190 مترا.وأعلن وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز) أن "سفينة جنحت في قناة السويس في مصر تاركة وراءها أربع سفن على الأقل"، فيما قالت الشركة إن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة "شين هاي تونغ 23"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على (تويتر): "جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00".وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.