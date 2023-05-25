دولي

بعد تقديمه الاستقالة.. حكومة نتنياهو تعين مجدداً آفي ماعوز نائب وزير

بعد تقديمه الاستقالة.. حكومة نتنياهو تعين مجدداً آفي ماعوز نائب وزير
آفي ماعوز
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يصادق مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلسته الأسبوعية، يوم الأحد المقبل على إعادة تعيين رئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز لمنصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء.

وقدم ماعوز استقالته قبل ثلاثة أشهر بعد أن قال إنه تبين له أن الحكومة لا تنوي تطبيق الاتفاق الائتلافي الموقع مع حزبه والذي يضمن تعهداً بتشكيل سلطة تعنى بتعزيز الهوية الوطنية اليهودية.

يذكر أن العقبات أمام استئناف عضويته في الحكومة أزيلت بعد أن صادقت (كنيست) أول أمس، ضمن مشروع ميزانية الدولة للعامين المقبلين، على تخصيص مبلغ مئتين وخمسة وثمانين مليون شيكل لإقامة هذه السلطة. 

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