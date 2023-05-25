شؤون فلسطينية

إصابة 13 مواطنًا بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

إصابة 13 مواطنًا بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 13 شابا بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، الليلة، واعتقل 14 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت أكثر من 50 منزلا بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبناءه، كما تحاصر منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة 14 شابا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 14 شابا خلال اقتحام المخيم هم: عمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل شرف، وإياد حميدات، ومحمد فوزي عوضات، وابراهيم يوسف ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان، ورامي يحيى الجمال، وزيد محمد رسلان، وإبراهيم العالم، وعلاء أبو عطى.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل المخيم بسواتر ترابية ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج منه، وكذلك منعت مركبات الاسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة.

واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات التجارية والمنازل بعد أن اقتحمتها وعبثت بمحتوياتها.

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