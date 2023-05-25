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تطورات طقس فلسطين حتى الأحد المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى الأحد المقبل
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام ومعتدلا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت: يكون الجو غائما جزئيا وحارا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا وحارًا إلى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي السبت والأحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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