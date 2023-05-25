بالفيديو: 6 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا





وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، ومنعت دخول الطواقم الطبية إلى المخيم لإسعاف الجرحى.



ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت طائرات مسيرة في أجواء المخيم وسط انتشار مكثف للقوات واعتلاء القناصة عدة بنايات.









يتبع..



















وقالت (القناة 14) الإسرائيلية، إن "قوات من وحدات دوفدفان وماجلان وايغوز وأسود الأغوار ينفذون الآن نشاطا عسكريا واسع النطاق في عقبة جبر بمنطقة أريحا لاعتقال عدد كبير من المسلحين، هناك اشتباكات تدور في المنطقة".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول ست إصابات برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية لمستشفى أريحا الحكومي بينها إصابة حرجة في الشريان الرئيسي..وأفادت مصادر محلية، بأن قواتاً كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وحاصرت منزلاً