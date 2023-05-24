حمادة: شعبنا الثائر بالضفة والقدس لن يصمت على تغول الاحتلال ومستوطنيه على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن "شعبنا وفصائل المقاومة الفلسطينية لن يصمتوا أمام استمرار تغول الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك".وحمل حمادة الاحتلال مسؤولية أفعاله وانتهاكاته المتصاعدة بحق مقدساتنا الإسلامية، مشددًا أن "جماهير شعبنا والشبان الثائر في الضفة والقدس لن يقفوا متفرجين على استفزازت الاحتلال".وقال إن "الاحتلال يضع نفسه أمام تقدير خاطئ إذا ظن أن انتهاكاته، واقتحام وزيره المجرم إيتمار بن غفير لباحات الأقصى، وعقد الاجتماعات تحت حائط البراق؛ ستمر دون رد من شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة والقدس".وأضاف أن "شعبنا الفلسطيني الثابت على أرضه، المتمسك بالمسجد الأقصى والاحتشاد والصلاة والرباط فيه، يؤكد من خلال ذلك أنه لن يسمح للاحتلال كما جرى على مدار أكثر من 75 عاما؛ أن يستفرد بالمسجد الأقصى أو أن يرسّم وقائع فيه".