شؤون فلسطينية

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون
اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء بشهداء مخيم بلاطة في نابلس: فتحي رزق وعبد الله أبو حمدان ومحمد زيتون، الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم أول أمس.

ورافق رئيس الوزراء، محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة.

وقال رئيس الوزراء: "أتينا لمخيم بلاطة لكي نقدم ونتقبل العزاء بالشهداء، فالرحمة لشهداء بلاطة وجميع شهداء فلسطين، التحية لأهل بلاطة، والشكر لمخيم بلاطة وكل مخيمات اللجوء على رسالتها الوطنية والنضالية، نقول لأهالي الشهداء خلوا رؤوسكم مرفوعة حتى نصر قريب في القدس عاصمة دولتنا وزوال هذا الاحتلال ونبقى على العهد إن شاء الله".

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