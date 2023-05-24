شؤون فلسطينية

وقفة داخل أراضي 48 للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

وقفة داخل أراضي 48 للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة
رام الله - دنيا الوطن
شارك العشرات من فلسطينيي أراضي 48 مساء اليوم الأربعاء، في وقفة إسنادية للأسير المريض وليد دقة، وللمطالبة بإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه.

وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا بأراضي 48، وذلك أمام مستشفى "أساف هروفيه" في مدينة الرملة، حيث يرقد لتلقي العلاج إثر تدهور حالته الصحية داخل سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة صوراً للأسير دقة، إلى جانب شعارات منددة بسياسات الاحتلال الظالمة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

ويعاني دقة من مشكلتين صحيتين خطيرتين، الأولى تتمثل بسرطان النخاع العظمي، والثانية بخصوص التطور الأخير الذي طرأ على صحته، ما أدى إلى استئصال ثلثي رئته اليمنى إلى جانب أن رئته اليسرى ما زالت تعاني تلوثاً.


ودخل الأسير دقة عامه الـ38 في سجون الاحتلال، ويواجه وضعاً صحياً خطيراً، جراء إصابته مؤخراً بأعراض صحية خطيرة، إلى جانب إصابته بنوع من السرطان يصيب نخاع العظم ويعرف بـ"التليف النقوي".

أخبار ذات صلة

اشتية: سياسة الحكومة مبنية على الشمولية والمساواة بما يعطي المرأة حقها

اشتية: سياسة الحكومة مبنية على الشمولية والمساواة بما يعطي المرأة حقها

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون

وقفة داخل أراضي 48 للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

وقفة داخل أراضي 48 للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

المعابر تصدر تنويهاً بشأن عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

المعابر تصدر تنويهاً بشأن عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون

وينسلاند: المساعدات النقدية ستتوقف عن حوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل

وينسلاند: المساعدات النقدية ستتوقف عن حوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل

التربية تعقد اللقاء السنوي لمراجعة واقع التعليم مع شركائها الدوليين والوطنيين

التربية تعقد اللقاء السنوي لمراجعة واقع التعليم مع شركائها الدوليين والوطنيين

هنية يعلّق على نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

هنية يعلّق على نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

شاهد: إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

شاهد: إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: سياسة الحكومة مبنية على الشمولية والمساواة بما يعطي المرأة حقها

اشتية: سياسة الحكومة مبنية على الشمولية والمساواة بما يعطي المرأة حقها

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون

اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء بلاطة رزق وأبو حمدان وزيتون

التربية تعقد اللقاء السنوي لمراجعة واقع التعليم مع شركائها الدوليين والوطنيين

التربية تعقد اللقاء السنوي لمراجعة واقع التعليم مع شركائها الدوليين والوطنيين

الأسرى المرضى يقررون تعليق خطوة الإضراب بعد الاتفاق على تلبية مطالبهم

الأسرى المرضى يقررون تعليق خطوة الإضراب بعد الاتفاق على تلبية مطالبهم

اشتية: على المجتمع الدولي التحرك لأفعال ومعاقبة إسرائيل على جرائمها

اشتية: على المجتمع الدولي التحرك لأفعال ومعاقبة إسرائيل على جرائمها

الاتحاد الأوروبي يدين سماح إسرائيل بعودة المستوطنين إلى (حومش)

الاتحاد الأوروبي يدين سماح إسرائيل بعودة المستوطنين إلى (حومش)

غزة: مصرع مواطن عقب سقوطه في حفرة وانهيار الرمال عليه

غزة: مصرع مواطن عقب سقوطه في حفرة وانهيار الرمال عليه

إعلام إسرائيلي: عودة المستوطنين إلى مستوطنة (حومش) ليست مؤقتة

إعلام إسرائيلي: عودة المستوطنين إلى مستوطنة (حومش) ليست مؤقتة

منوعات

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح &quot;بنش مارك&quot; جدّة

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" جدّة

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها "هزهزة" باللهجة المصرية

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

عربي

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة