وقفة داخل أراضي 48 للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

رام الله - دنيا الوطنشارك العشرات من فلسطينيي أراضي 48 مساء اليوم الأربعاء، في وقفة إسنادية للأسير المريض وليد دقة، وللمطالبة بإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه.وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا بأراضي 48، وذلك أمام مستشفى "أساف هروفيه" في مدينة الرملة، حيث يرقد لتلقي العلاج إثر تدهور حالته الصحية داخل سجون الاحتلال.ورفع المشاركون في الوقفة صوراً للأسير دقة، إلى جانب شعارات منددة بسياسات الاحتلال الظالمة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.ويعاني دقة من مشكلتين صحيتين خطيرتين، الأولى تتمثل بسرطان النخاع العظمي، والثانية بخصوص التطور الأخير الذي طرأ على صحته، ما أدى إلى استئصال ثلثي رئته اليمنى إلى جانب أن رئته اليسرى ما زالت تعاني تلوثاً.ودخل الأسير دقة عامه الـ38 في سجون الاحتلال، ويواجه وضعاً صحياً خطيراً، جراء إصابته مؤخراً بأعراض صحية خطيرة، إلى جانب إصابته بنوع من السرطان يصيب نخاع العظم ويعرف بـ"التليف النقوي".