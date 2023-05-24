اللجنة الثلاثية الأردنية الأرمنية الفلسطينية تؤكد ضرورة تعزيز الوجود الأرمني في القدس

رام الله - دنيا الوطنالتقى، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان، ممثلون عن اللجنة الثلاثية الأردنية الأرمنية الفلسطينية، لمتابعة التطورات الأخيرة في القدس الشرقية ضمن التنسيق المستمر بينهم، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوجود الأرمني في القدس.وناقشت الللجنة الثلاثية قضية الحي الأرمني وتأجير قطعة الأرض المعروفة بحديقة البقر ((Cows Garden، تنفيذا لمخططات الاحتلال لتغيير الطابع التاريخي والجغرافي للحي و"الستاتيكيو" التاريخي، حيث إن القدس الشرقية تخضع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وقرارات (يونسكو).