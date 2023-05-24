المعابر تصدر تنويهاً بشأن عمل معبري كرم أبو سالم وبيت حانون



وتابعت "أما بخصوص العمل على معبر بيت حانون سيكون العمل غدا الخميس 25-5-2023 جزئياً للحالات الإنسانية والأجانب في المغادرة وسيكون مفتوحا للوصول بشكل طبيعي وسيكون مغلقا يوم الجمعة 26-5-2023 بشكل كامل وذلك أيضاً بسبب الاعياد في الجانب الاسرائيلي".



أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، مساء اليوم، تنويهًا بشأن عمل معبري معبر كرم أبو سالم وبيت حانون خلال الفترة القادمة.وقالت الهيئة خلال التنويه إن "معبر كرم أبو سالم مغلق بشكل كامل يوم الخميس الموافق 25-5-2023 من الجانب الاسرائيلي بسبب الأعياد، وسيتم إستئناف العمل بالمعبر يوم الأحد القادم 2023/05/28".