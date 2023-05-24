هنية يعلّق على نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، مساء اليوم، على فوز كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت.وقال هنية في تصريح صحفي: "إن هذا الفوز يأتي بعد الفوز الكبير للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح كُبرى الجامعات الفلسطينية تأكيدًا على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والبندقية، فجامعاتنا ليست مجرد مؤسسات أكاديمية، بل هي معاقل ثورة تاريخية وميزان قوة وحاضنة خيارات وصانعة قيادات في مختلف الاتجاهات".وبارك رئيس الحركة لإدارة جامعة بيرزيت الانتخابات،مهنئًا الأُطر الطلابية كافة التي شاركت بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.وفازت كتلة الوفاء الإسلامية، اليوم الأربعاء، بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بعد حصولها على 4481 صوتاً مقابل 3539 لكتلة الشهيد ياسر عرفات.