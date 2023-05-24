شؤون فلسطينية

شاهد: إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

شاهد: إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة
إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان بشظايا الرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس، بحماية جنود الاحتلال.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من قرية برقة، وأحرقوا بركسا للأغنام وما حوله من أراض مزروعة بالزيتون، وأطلقوا الرصاص الحي، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في قدمه، وآخر في اليد، والعشرات بالاختناق.

وأشار دغلس إلى أن مواجهات تدور حتى اللحظة في البلدة بين المستوطنين، وبين الأهالي الذين يحاولون التصدي لهم.

 

أخبار ذات صلة

شاهد: إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

شاهد: إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

الأسرى المرضى يقررون تعليق خطوة الإضراب بعد الاتفاق على تلبية مطالبهم

الأسرى المرضى يقررون تعليق خطوة الإضراب بعد الاتفاق على تلبية مطالبهم

فوز كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

فوز كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

الثقافة تعلن القائمة الطويلة لجائزة كنفاني بدورتها الثانية للعام 2023

الثقافة تعلن القائمة الطويلة لجائزة كنفاني بدورتها الثانية للعام 2023

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

جيش الاحتلال: عثرنا على مجسم منصة صواريخ قرب طولكرم

جيش الاحتلال: عثرنا على مجسم منصة صواريخ قرب طولكرم

مصرع خمسة مواطنين بحادث سير شرق طولكرم

مصرع خمسة مواطنين بحادث سير شرق طولكرم

اشتية: على المجتمع الدولي التحرك لأفعال ومعاقبة إسرائيل على جرائمها

اشتية: على المجتمع الدولي التحرك لأفعال ومعاقبة إسرائيل على جرائمها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يدين سماح إسرائيل بعودة المستوطنين إلى (حومش)

الاتحاد الأوروبي يدين سماح إسرائيل بعودة المستوطنين إلى (حومش)

غزة: مصرع مواطن عقب سقوطه في حفرة وانهيار الرمال عليه

غزة: مصرع مواطن عقب سقوطه في حفرة وانهيار الرمال عليه

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

غزة: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية بالمناقشة العامة

غزة: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية بالمناقشة العامة

رابط فحص.. نتائج امتحانات الوظائف التعليمية بغزة للعام 2023

رابط فحص.. نتائج امتحانات الوظائف التعليمية بغزة للعام 2023

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

الاحتلال يهدم بركسًا لتربية الأغنام في بيت جالا

الاحتلال يهدم بركسًا لتربية الأغنام في بيت جالا

غزة: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية تعقد لقاءً لمناقشة التعليات والضرائب وأذونات الاستيراد

غزة: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية تعقد لقاءً لمناقشة التعليات والضرائب وأذونات الاستيراد

منوعات

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

بالصور.. هاني رمزي رفقة كريم عبد العزيز والجمهور يتفاعل

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

نادين نجيم تُشعل مواقع التواصل بعد ظهورها مع خطيبها

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح &quot;بنش مارك&quot; جدّة

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" جدّة

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها "هزهزة" باللهجة المصرية

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

عربي

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

جيش الاحتلال: مسيّرة تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من سوريا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة