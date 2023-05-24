شاهد: إصابتان بالرصاص وإحراق ممتلكات خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بشظايا الرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس، بحماية جنود الاحتلال.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من قرية برقة، وأحرقوا بركسا للأغنام وما حوله من أراض مزروعة بالزيتون، وأطلقوا الرصاص الحي، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في قدمه، وآخر في اليد، والعشرات بالاختناق.وأشار دغلس إلى أن مواجهات تدور حتى اللحظة في البلدة بين المستوطنين، وبين الأهالي الذين يحاولون التصدي لهم.