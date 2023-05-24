شؤون فلسطينية

فوز كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

فوز كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
فازت كتلة الوفاء الإسلامية، اليوم الأربعاء، بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بعد حصولها على 4481 صوتاً مقابل 3539 لكتلة الشهيد ياسر عرفات.

وتقدّمت كتلة الوفاء الإسلامية، بفارق 788 صوتًا عن كتلة الشهيد ياسر عرفات، وذلك بعد فرز صناديق 4 قاعات، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

وحلصت كتلة الوفاء الإسلامية على 4481 صوتًا ما يعادل 25 مقعدًا (من أصل 51)، وحصلت كتلة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح على 3539 صوتًا، وهو ما يعادل 20 مقعدًا، وحصل القطب الديمقراطي، الجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على 1076 صوتًا، ما يعادل 6 مقاعد.

وبدأ فرز الأصوات في جامعة بيرزيت، بانتخابات مجلس الطلبة، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 76.7%.

وجاءت نتائج التصويت بانتخابات مجلس الطلبة وفق الكليات في جامعة بيرزيت على النحو الآتي: 

نتائج الفرز لقاعة كلية العلوم:

كتلة اليسار الموحد: 6

كتلة الوفاء الإسلامية: 821

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 579

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 240


 نتائج الفرز لقاعة "شوقي شاهين":

كتلة اليسار الموحد: 6

كتلة الوفاء الإسلامية: 880

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 702

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 262

نتائج الفرز لقاعة كلية الآداب (عزيز شاهين)

كتلة اليسار الموحد: 4

كتلة الوفاء الإسلامية: 1052

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 802

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 235

نتائج الفرز لقاعة تكنولوجيا المعلومات (منيب المصري)

كتلة اليسار الموحد: 0

كتلة الوفاء الإسلامية: 607

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 489

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 134

 نتائج الفرز لقاعة كمال ناصر

كتلة اليسار الموحد: 9

كتلة الوفاء الإسلامية: 1121

كتلة الشهيد ياسر عرفات: 967

القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 205

وتتنافس الكتل الانتخابية في الجامعة على 51 مقعدًا، هي مجموع مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، التي تنبثق عنها سكرتاريا مجلس الطلبة من 10 أعضاء؛ بالإضافة رئيس مجلس الطلبة.

ويشار إلى أن  صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأُغلقت عند الساعة الرابعة مساءً، فيحين أدلى الطلاب بأصواتهم في خمسة مراكز، هي كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.


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