فوز كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت
فازت كتلة الوفاء الإسلامية، اليوم الأربعاء، بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بعد حصولها على 4481 صوتاً مقابل 3539 لكتلة الشهيد ياسر عرفات.
وتقدّمت كتلة الوفاء الإسلامية، بفارق 788 صوتًا عن كتلة الشهيد ياسر عرفات، وذلك بعد فرز صناديق 4 قاعات، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.
وحلصت كتلة الوفاء الإسلامية على 4481 صوتًا ما يعادل 25 مقعدًا (من أصل 51)، وحصلت كتلة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح على 3539 صوتًا، وهو ما يعادل 20 مقعدًا، وحصل القطب الديمقراطي، الجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على 1076 صوتًا، ما يعادل 6 مقاعد.
وبدأ فرز الأصوات في جامعة بيرزيت، بانتخابات مجلس الطلبة، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 76.7%.
وجاءت نتائج التصويت بانتخابات مجلس الطلبة وفق الكليات في جامعة بيرزيت على النحو الآتي:
نتائج الفرز لقاعة كلية العلوم:
كتلة اليسار الموحد: 6
كتلة الوفاء الإسلامية: 821
كتلة الشهيد ياسر عرفات: 579
القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 240
نتائج الفرز لقاعة "شوقي شاهين":
كتلة اليسار الموحد: 6
كتلة الوفاء الإسلامية: 880
كتلة الشهيد ياسر عرفات: 702
القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 262
نتائج الفرز لقاعة كلية الآداب (عزيز شاهين)
كتلة اليسار الموحد: 4
كتلة الوفاء الإسلامية: 1052
كتلة الشهيد ياسر عرفات: 802
القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 235
نتائج الفرز لقاعة تكنولوجيا المعلومات (منيب المصري)
كتلة اليسار الموحد: 0
كتلة الوفاء الإسلامية: 607
كتلة الشهيد ياسر عرفات: 489
القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 134
نتائج الفرز لقاعة كمال ناصر
كتلة اليسار الموحد: 9
كتلة الوفاء الإسلامية: 1121
كتلة الشهيد ياسر عرفات: 967
القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 205
وتتنافس الكتل الانتخابية في الجامعة على 51 مقعدًا، هي مجموع مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، التي تنبثق عنها سكرتاريا مجلس الطلبة من 10 أعضاء؛ بالإضافة رئيس مجلس الطلبة.
ويشار إلى أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأُغلقت عند الساعة الرابعة مساءً، فيحين أدلى الطلاب بأصواتهم في خمسة مراكز، هي كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.
ويشار إلى أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأُغلقت عند الساعة الرابعة مساءً، فيحين أدلى الطلاب بأصواتهم في خمسة مراكز، هي كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.
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