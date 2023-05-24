فوز كتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

فازت كتلة الوفاء الإسلامية، اليوم الأربعاء، بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بعد حصولها على 4481 صوتاً مقابل 3539 لكتلة الشهيد ياسر عرفات.





وتقدّمت كتلة الوفاء الإسلامية، بفارق 788 صوتًا عن كتلة الشهيد ياسر عرفات، وذلك بعد فرز صناديق 4 قاعات، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.





وحلصت كتلة الوفاء الإسلامية على 4481 صوتًا ما يعادل 25 مقعدًا (من أصل 51)، وحصلت كتلة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح على 3539 صوتًا، وهو ما يعادل 20 مقعدًا، وحصل القطب الديمقراطي، الجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على 1076 صوتًا، ما يعادل 6 مقاعد.



وبدأ فرز الأصوات في جامعة بيرزيت، بانتخابات مجلس الطلبة، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 76.7%.



وجاءت نتائج التصويت بانتخابات مجلس الطلبة وفق الكليات في جامعة بيرزيت على النحو الآتي:



نتائج الفرز لقاعة كلية العلوم:



كتلة اليسار الموحد: 6



كتلة الوفاء الإسلامية: 821



كتلة الشهيد ياسر عرفات: 579



القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 240





نتائج الفرز لقاعة "شوقي شاهين":



كتلة اليسار الموحد: 6



كتلة الوفاء الإسلامية: 880



كتلة الشهيد ياسر عرفات: 702



القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 262



نتائج الفرز لقاعة كلية الآداب (عزيز شاهين)



كتلة اليسار الموحد: 4



كتلة الوفاء الإسلامية: 1052



كتلة الشهيد ياسر عرفات: 802



القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 235



نتائج الفرز لقاعة تكنولوجيا المعلومات (منيب المصري)



كتلة اليسار الموحد: 0



كتلة الوفاء الإسلامية: 607



كتلة الشهيد ياسر عرفات: 489



القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 134



نتائج الفرز لقاعة كمال ناصر



كتلة اليسار الموحد: 9



كتلة الوفاء الإسلامية: 1121



كتلة الشهيد ياسر عرفات: 967



القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 205



وتتنافس الكتل الانتخابية في الجامعة على 51 مقعدًا، هي مجموع مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، التي تنبثق عنها سكرتاريا مجلس الطلبة من 10 أعضاء؛ بالإضافة رئيس مجلس الطلبة.



ويشار إلى أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأُغلقت عند الساعة الرابعة مساءً، فيحين أدلى الطلاب بأصواتهم في خمسة مراكز، هي كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.





وبدأ فرز الأصوات في جامعة بيرزيت، بانتخابات مجلس الطلبة، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 76.7%.وجاءت نتائج التصويت بانتخابات مجلس الطلبة وفق الكليات في جامعة بيرزيت على النحو الآتي:نتائج الفرز لقاعة كلية العلوم:كتلة اليسار الموحد: 6كتلة الوفاء الإسلامية: 821كتلة الشهيد ياسر عرفات: 579القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 240نتائج الفرز لقاعة "شوقي شاهين":كتلة اليسار الموحد: 6كتلة الوفاء الإسلامية: 880كتلة الشهيد ياسر عرفات: 702القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 262نتائج الفرز لقاعة كلية الآداب (عزيز شاهين)كتلة اليسار الموحد: 4كتلة الوفاء الإسلامية: 1052كتلة الشهيد ياسر عرفات: 802القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 235نتائج الفرز لقاعة تكنولوجيا المعلومات (منيب المصري)كتلة اليسار الموحد: 0كتلة الوفاء الإسلامية: 607كتلة الشهيد ياسر عرفات: 489القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 134نتائج الفرز لقاعة كمال ناصركتلة اليسار الموحد: 9كتلة الوفاء الإسلامية: 1121كتلة الشهيد ياسر عرفات: 967القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 205

رام الله - دنيا الوطن