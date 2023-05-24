الثقافة تعلن القائمة الطويلة لجائزة كنفاني بدورتها الثانية للعام 2023



وقالت اللجنة الخاصة بتحكيم الجائزة إن "هذه الروايات تناولت قضايا اجتماعيّة وسياسية وفلسفيّة ووجوديّة وإنسانية متنوعة، ووقف بعضها عند الهمّ الوطني والقومي والإنساني، وراوحت بين أساليب سرديّة وتقنيّات مختلفة".



وتابعت: "وعالجت شؤون الحياة والواقع، ولا سيّما نضال الإنسان من أجل حريّته وكرامته، وتجلّت فيها ملامح الاتّجاهات السردية الحديثة، وأفادت من تطوّرات الرّواية المعاصرة في تقاطعها مع التجريب على مستويات متعددة".



وأضافت اللجنة أن بعض هذه الروايات لجأت إلى توظيف التاريخ وإعادة تشكيله فنيًّا، وبرز في أغلب هذه الروايات تجسيد شخصياتها خلال الاهتمام بالبعد الإنساني موصولا بأسباب الحياة ومرتبطا بالواقع، وأفاد بعض الروايات من التناص خلال التفاعل والحوار مع نصوص تنتمي إلى اتجاهات وثقافات مختلفة، كما تمثلت الأصالة في أغلب هذه الروايات خلال العناية بتفاصيل المكان الشّعبي الأصيل، بكل مكوناته".



وأكملت" إن منح الوزارة لهذه الجائزة بدورتها الثانية يهدف إلى تقدير تميّز الإبداع الأدبي والثقافي عامة، والإبداع الروائي على وجه الخصوص، وتقديم أسماء من عززوا القيَم النبيلة والأصيلة وغرسوها في وجدان الأجيال العربيّة، وأثّروا في حركتها الثقافية الوطنية والإنسانية التي كرّسها وأسس لها أحد أبرز الأعلام الثقافية والوطنية والنضالية غسان كنفاني".



وخلصت اللجنة التي ِكلّفها وزير الثقافة الفلسطيني الدكتورعاطف أبو سيف برئاسة الأديب والأكاديمي المعروف الدكتور إبراهيم السّعافين وعضوية عددٍ من الأدباء والأكاديميين العرب إلى اختيار القائمة الطّويلة من الروايات الآتية حسب الترتيب الألفبائي لأسماء كتّابها وكاتباتها:

1- إيمان جبل، مصر (لعبة البيت)

2- بسام عبد ربه أبو شاويش، فلسطين (بورتريه قديم)

3- خالد فهمي، مصر (أعوام الضّباب)

4- عمرو حسين، مصر (الديناصور)

5- غفران طحّان، سوريا (فاصلة بين نهرين)

6- فجر يعقوب، فلسطين (نيلة زرقاء)

7- محمد عيسى المؤدب، تونس (بَلاص ديسكا)

8- مصطفى النفيسي، المغرب (طرقات بمزاج سيّء)

9- ملاك رزق، مصر (سلالة منقرضة)

10- منير الحايك، لبنان (جامع أعقاب السجائر)

11- مونيكا نبيل عزيز، مصر (الوقوف على قدم واحدة)

12- موسى الثنيان، السعودية (عائدون من الغرق)

13- ميساء بن عبد الواحد، الجزائر (زهرة الملكة أنديز)

14- هشام علي، ليبيا (دار المسدة)



ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن القائمة القصيرة بعد منتصف حزيران يونيو الشهر القادم.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت جائزة غسّان كنفاني للرواية العربية التي تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها الثانية للعام 2023، حيث تتضمن القائمة (14) رواية، وتشتمل على كتّاب من (9) دول عربية.