السفير العمادي يغادر قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنغادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وكان السفير القطري محمد العمادي قد وصل قبل أيام إلى قطاع غزة لمتابعة ملف الإعمار والتقى تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقر اللجنة.واستعرض السفير العمادي مع وينسلاند مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، مشددا على مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين لمحاولة تجنب تدهور الوضع الميداني، وسبل الحفاظ على الهدوء في المنطقة وآليات الوقف الفوري لأي إجراءات استفزازية قد تجرّ المنطقة نحو التصعيد.