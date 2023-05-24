شؤون فلسطينية

غزة: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية بالمناقشة العامة

غزة: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية بالمناقشة العامة
التشريعي بغزة يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية بالمناقشة العامة
رام الله - دنيا الوطن
أقر المجلس التشريعي، بغزة، بالمناقشة العامة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية.

كما شرع بإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية بالقراءة الأولى، خلال جلسة خاصة.

ويعمل قانون المسؤولية الطبية على تنظيم موضوعات المسؤولية الطبية سواءً في شقه المدني أو الجزائي، وضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة. 

ويتناول القانون مفهوماً واضحاً للخطأ الطبي، وتعرض للمحظورات والواجبات التي تفرض على مقدمي الخدمة، كما يعالج موضوع التأمين الخاص بالممارسات الطبية الخاطئة، والتي تشمل الطبيب والمؤسسات الصحية التي قد تحدث فيها الأخطاء الطبية.

وأقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والذي يعالج المتغيرات والتطورات التكنولوجية في قطاع التجارة، ويعالج النقص والقصور في التشريعات الخاصة بالعملات الإلكترونية.

ويهدف القانون لحماية الأمن الاقتصادي والحد من الاحتيال الإلكتروني، كما يشجع في ذات الوقت على استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية في إنجاز المعاملات من عقود ومفاوضات وإعلانات وإزالة أي عقبات يمكن أن تعترض صفقات إبرام العقود إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت.

كما يعمل مشروع القانون على تشجيع التجارة الإلكترونية مع الحفاظ على مبدأ حماية المستهلك الفلسطيني من أي نشاطات ضده من خلال شبكة الإنترنت، علاوة عن تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من إصدار التراخيص والتصريحات إلى آخر العملية.

وأوضح مشروع القانون الجرائم التي قد ترتكب والعقوبات المترتبة عليها، مثل جرائم التزوير والتلاعب بالتواقيع الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال والتدليس الإلكترونية، واقتحام الخصوصية وإفشاء الأسرار.

كما أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يسهم في تقديم معالجات قانونية لقضايا الأحوال الشخصية وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مكونات الأسرة في الحقوق والواجبات.

ويسهم مشروع القانون في تجميع المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في إطار واحد يسهل الرجوع إليه، حيث يتميز بالبساطة والاختصار والوضوح، كما تطرق لإشكالات مثل رفع سن الزواج، ومسائل الطلاق التعسفي، والعقاب في تأخير توثيق عقد الزواج، ومجالات الوصية الواجبة.

أخبار ذات صلة

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

غزة: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية بالمناقشة العامة

غزة: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية بالمناقشة العامة

رابط فحص.. نتائج امتحانات الوظائف التعليمية بغزة للعام 2023

رابط فحص.. نتائج امتحانات الوظائف التعليمية بغزة للعام 2023

فتوح: نطالب البرلمانات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى

فتوح: نطالب البرلمانات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

سمير حليلة رئيساً لمجلس إدارة أركان العقارية

سمير حليلة رئيساً لمجلس إدارة أركان العقارية

الاحتلال يهدم بركسًا لتربية الأغنام في بيت جالا

الاحتلال يهدم بركسًا لتربية الأغنام في بيت جالا

غزة: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية تعقد لقاءً لمناقشة التعليات والضرائب وأذونات الاستيراد

غزة: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية تعقد لقاءً لمناقشة التعليات والضرائب وأذونات الاستيراد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

الاحتلال يهدم بركسًا لتربية الأغنام في بيت جالا

الاحتلال يهدم بركسًا لتربية الأغنام في بيت جالا

غزة: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية تعقد لقاءً لمناقشة التعليات والضرائب وأذونات الاستيراد

غزة: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية تعقد لقاءً لمناقشة التعليات والضرائب وأذونات الاستيراد

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد القاصرين المعتقلين إدارياً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد القاصرين المعتقلين إدارياً

مركز فلسطين: الأسير وليد دقة قد يلقى مصير الشهيد ناصر أبو حميد

مركز فلسطين: الأسير وليد دقة قد يلقى مصير الشهيد ناصر أبو حميد

موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت في غزة

موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت في غزة

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال في باحات الأقصى

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال في باحات الأقصى

هيئة الأسرى: المعتقلون الأطفال &quot;القصر&quot; بسجن الدامون معاناة واستهداف مبرمج

هيئة الأسرى: المعتقلون الأطفال "القصر" بسجن الدامون معاناة واستهداف مبرمج

منوعات

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

ما سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض؟

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب والدولارات

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح &quot;بنش مارك&quot; جدّة

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" جدّة

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها "هزهزة" باللهجة المصرية

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل