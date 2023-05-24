رابط فحص.. نتائج امتحانات الوظائف التعليمية بغزة للعام 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة عن نتائج الامتحان التحريري للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023- 2024.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء باستلام الأوراق الثبوتية من المرشحين اعتباراً من يوم غد الخميس 25/5/2023 وفق الموعد المحدد لكل مرشح.
ولفتت إلى أنه على المتقدمين من ذوي الإعاقة والحاصلين على نسبة ( 50%) فما فوق في الامتحان التحريري تسليم التقارير الطبية والأوراق التي تثبت حالتهم في مقر ديوان الموظفين العام في موعد أقصاه 30/05/2023.
وقالت إنه سيتم إجراء القومسيون الطبي لذوي الإعاقة مع تحديد درجة إعاقتهم ومدى ملاءمتهم للوظيفة قبل منح أي امتياز.
وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين معرفة النتيجة من خلال موقع الوزارة عبر الرابط الآتي:
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للاطلاع على النتائج اضغط هنا.
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