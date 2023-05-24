سمير حليلة رئيساً لمجلس إدارة أركان العقارية

رام الله - دنيا الوطنانتخب مجلس إدارة شركة أركان العقارية سمير حليله رئيساً لمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) ورياض نزال نائباً للرئيس ممثلاً عن شركة جي أم أس القابضة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مقر الشركة بمدينة رام الله، اليوم.وشكر حليله مجلس الإدارة الجديد على منحه الثقة، قائلاً: "سنمضي قدماً بالمساهمة في النهوض بالقطاع العقاري في فلسطين، لتصبح شركة أركان أحد أهم ركائز الاستثمار العقاري في البلاد، وكلي ثقة بأن المجلس المنتخب سيعمل جاهداً للارتقاء بالشركة وصولاً إلى تحقيق رؤيتها المستدامة".وأكد أن المجلس الجديد يمتلك الكفاءة بأعضاءه ذوي الخبرة الواسعة في المجالات المتنوعة، والتي ستمكنه من تثبيت الشركة التي أبصرت النور حديثاً على رأس هرم شركات التطوير العقاري المحلية.ويحظى حليله بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في العمل بالقطاعين العام والخاص، حيث يتولى رئاسة مجلس إدارة بورصة فلسطين، فيما شغل عدة مناصب قيادية كان أهمها منصب أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، ووكيل مساعد في وزارة الاقتصاد، كما تولى رئاسة عدة مجالس إدارة شركات خاصة ومؤسسات مجتمع مدني منها مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، ومعهد الأبحاث الاقتصادية (ماس)، بالإضافة لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو).ويذكر أن أركان العقارية هي شركة مساهة عامة انبثقت عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، حيث بدأت أسهمها بالتداول في منتصف عام 2022 بعد إدراجها في السوق المالي الفلسطيني برأس مال يبلغ 131.6 مليون دولار وقاعدة أصول تقارب نصف مليار دولار، لتصبح أكبر شركة متخصصة في إدارة وتطوير العقارات في فلسطين، حيث تمتلك الشركة محفظة عقارية استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤهلها لتنفيذ مشاريع عقارية نوعية ضخمة والاستثمار في مدن وأحياء عقارية جديدة، كما تمتلك أركان مشروع بوابة أريحا الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 3 ملايين متر مربع.