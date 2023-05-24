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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم لدولة الكويت
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم 24 مايو 2023، في مكتبه بمقر الأمانة العامة، سعادة السيد محمد سعود المطيرى، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال هذا اللقاء، ثمن الأمين العام دعم دولة الكويت لمنظمة التعاون الإسلامي وإسهاماتها البناءة في العمل الإسلامي المشترك.

من جهته، أكد المندوب الدائم الأهمية الخاصة التي توليها دولة الكويت لدور منظمة التعاون الإسلامي ولتحقيق أهدافها وتنفيذ مختلف برامجها وأنشطتها.

وبحث الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة الكويت>

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