غانتس يهدد: طرح التغييرات القضائية للتصويت يعني "اهتزاز أركان الدولة"





وكان نتنياهو قال إن "التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد".

وأضاف: "نحن في خضم التعامل معها، ونحاول التوصل الى تفاهمات مع المعارضة بشأنها".

رام الله - دنيا الوطنتوعد رئيس حزب (المعسكر الرسمي) في إسرائيل، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بالعودة إلى المظاهرات بقوة في الشوارع في حال حاول الائتلاف الحكومي إعادة إحياء مسألة التغييرات القضائية إلى واجهة الاحداث.وقال غانتس الذي يحظى مؤخرا بشعبية واسعة، إنه في حال عاد الائتلاف الحكومي اليميني لطرح التغييرات القضائية للتصويت في (كنيست) "فستهتز أركان الدولة"، وذلك كناية عن شدة التظاهرات التي تنوي المعارضة تنظيمها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وتأتي تصريحات غانتس بعد إقرار الميزانية العامة في إسرائيل، وتصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو التي تعهد فيها بالعودة إلى مبادرة التغييرات في جهاز القضاء بعد الانتهاء من مهمة تمرير الميزانية.وأضاف غانتس: "أفهم أن نتنياهو يعاني مرة أخرى من جنون العظمة، وذلك بعد تمريره للميزانية التي ستنفجر في وجوهنا، ولكنني مضطر لتذكيره أنه من الغباء العودة إلى تكرار ذات الخطأ وتوقع نتائج مغايرة".وتابع "في حال عاد الانقلاب القضائي إلى الواجهة فسنهز أركان الدولة ونوقف تلك القوانين".