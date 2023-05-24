المباحث العامة تضبط نقطتين عشوائيتين لتعبئة الغاز جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظتي خان يونس ورفح، بالاشتراك مع الدفاع المدني نقطتين عشوائيتين لتعبئة الغاز المنزلي وسط الأحياء السكنية.وبينت مباحث التموين أنها ضبطت جهازين لتعبئة الغاز في النقطتين، وقبان لدى الموزعَين أحمد (ش)، ووسام (ق)، وذلك خلال جولاتها الميدانية على نقاط بيع الغاز.وأشارت المباحث العامة إلى أنها أحالت ملفات القضايا والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.وأكدت المباحث العامة، أنها تتابع بشكل مكثف كل نقاط بيع الغاز العشوائي التي تُشكل خطراً على حياة المواطنين، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نقاط عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية، وذلك من خلال التواصل عبر رسائل الواتساب فقط على الرقم 0595959400.يأتي ذلك، في ظل إعلان وزارة الداخلية والأمن الوطني مزيداً من تشديد الإجراءات لضبط وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية المتبقية في محافظات غزة كافة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.وأدت النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي إلى وقوع عدد من حوادث الحرائق خلال الأيام والأسابيع الماضية، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين؛ نتيجة لعدم اتخاذها إجراءات الأمن والسلامة ووجودها بين البنايات السكنية.وكان آخر تلك الحوادث، الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط في مخيم النصيرات أمس الثلاثاء، وأدى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني إثر انفجار أسطوانة غاز أثناء قيام الطواقم بواجبهم في السيطرة على الحريق.