شؤون فلسطينية

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال في باحات الأقصى

بكيرات يدعو لمواصلة شد الرحال في باحات الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات، إلى مواصلة شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى.

وقال بكيرات إن حكومة الاحتلال الفاشية تستند إلى خطة ممنهجة تعمل على زيادة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ومحاصرة البلدة القديمة وتجفيف الوجود المقدسي فيها.

وبين أن الاحتلال يهدف لإبقاء مدينة القدس في حالة اضطراب بهدف تغيير الواقع فيها، مؤكدا أن المقدسيين يفشلوا مخططات الاحتلال الصهيوني التهويدية.

وشدد على ضرورة إبقاء الوجود الفلسطيني حيٌ في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتوحيد الجهود لنصرة الأقصى.

وأطلق نشطاء مقدسيون مناشدات ودعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى يوم الخميس القادم؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى ب"جماعات الهيكل" لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، وإحياء كافة الصلوات داخل باحاته، والتواجد فيه بشكل مكثف.

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