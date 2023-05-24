بحر يهاتف رئيس مجلس النواب اللبناني مهنئًا بيوم المقاومة والتحرير





هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د. أحمد بحر، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مهنئًا إياه بذكرى يوم "المقاومة والتحرير" الذي يُحتفل به في لبنان في يوم 25 أيار/مايو من كل عام، وهو تاريخ اندحار جيش الاحتلال عن الأراضي اللبنانية.وأكد بحر على أن هذه الذكرى دليل على أن المقاومة هي الكفيلة بتحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال، مشيرًا إلى أن حالة وحدة الساحات التي جسدتها المقاومة مؤخرًا شكلت رعبًا للاحتلال وأملاً لشعبنا الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية بدنو التحرير.وأِشاد بحر بالدور التاريخي للبرلمان اللبناني وعلى رأسه دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وللشعب اللبناني كافة، في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتعزيز صمود اللاجئين، داعيًا لاستمرار هذه الجهود المباركة لصد الهجمات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة العربيةوالإسلامية.