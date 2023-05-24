شؤون فلسطينية

الميزان يجدد مواقفه الرافضة للإعدام ويدعو لعقوبات قاسية بديلة

الميزان يجدد مواقفه الرافضة للإعدام ويدعو لعقوبات قاسية بديلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، داعياً إلى البحث في عقوبات أخرى بديلة ورادعة.

جاء ذلك تعقيباً على إصدار هيئة محكمة الجنايات الكبرى في غزة، أمس الثلاثاء، حكماً جديداً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م.ج) (46 عاماً)، من سكان مدينة غزة، حيث أدانت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل الموطن صليبا خليل موسى أبو نصيرة (64 عاماً)، بتاريخ 15/10/2022.

وأكد المركز على أن استمرار العمل في هذه العقوبة يعد مخالفة لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع وسلمه الأهلي.

وطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

وأشار إلى أنه وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (4) أحكام منذ بداية العام الحالي 2023، و(62) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات فلسطين الناشئة عن الانضمام.

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