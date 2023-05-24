حكومة الاحتلال تُصدر قراراً بشأن العمال الفلسطينيين بدور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة





جاء ذلك بعد اكتشاف العديد من حالات المعاملة السيئة لهؤلاء العمال والموظفين برواد هذه المؤسسات والساكنين فيها، وفق ما زعمت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



واستعرض الوزير يعقوب مارجي خلال جلسة الحكومة من الأسبوع الماضي، أنشطة وزارة الرفاه، ودهش الوزراء عندما سمعوه يقول: إن غالبية العاملين في دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين هم من الفلسطينيين.



يذكر ان دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبيوت المسنين في إسرائيل تأوي أكثر من 17 ألف شخص.



وقال الوزير الإسرائيلي: إن سبب توظيف الفلسطينيين في دور الرعاية المذكورة يعود إلى شح الأيدي العاملة في هذا المجال إضافة الى تدني الأجور.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن "هذا وضع لا يطاق ويجب تغييره"، فيما قال الوزير آفي ديختر، إنه "يجب اتخاذ قرار بأنه بحلول نهاية عام 2023 لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين في هذه المؤسسات".



وبحسب الوزيرة أوريت ستروك: "لقد تم طرح هذه المسألة في لجنة العمل والرفاه السابقة في كنيست، وتم الكشف عن حالات تجاوزات لا يمكن القول إنها ليست على خلفية قومية".



وتعهد الوزيران سموتريش ومارجي بتولي البحث عن كوادر جديدة لتغيير الوضع واستيعابها في هذا المجال لتحل محل العمال الفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنقررت حكومة الاحتلال، العمل على وقف تشغيل العمال الفلسطينيين في دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وبيوت المسنين واللجوء الى تجنيد عمال آخرين بدلا عنهم.