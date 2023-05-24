التربية بغزة لـ "دنيا الوطن": نتائج امتحان الوظائف التعليمية ستعلن اليوم

خاص دنيا الوطن - تامر عليانأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، أن نتائج امتحانات الوظائف التعليمية (التحريري) سوف تعلن اليوم.وقال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية بغزة رائد صالحية في تصريح لـ "دنيا الوطن" إن نتائج اختبارات الوظائف التعليمية سيتم إعلانها اليوم.ولفت صالحية خلال حديثه إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج خصوصا علامة النجاح سوف يتم توضيحها خلال الإعلان.وأنهت وزارة التربية بالتعاون مع ديوان الموظفين تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالمتقدمين للوظائف التعليمية، وعليه سيتم إعلان النتائج خلال ساعات هذا اليوم.