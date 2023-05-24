أونروا تصدر تنويهاً بخصوص التسجيل لمشروع ألعاب الصيف بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تنويهاً هاماً بخصوص روابط إلكترونية منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص التسجيل لمشروع (ألعاب الصيف).وقالت الوكالة في بيانها "نلفت نظركم إلا أن الروابط التي يتم تداولها على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي بما يخص التسجيل لفرص العمل المؤقتة في مشروع أسابيع المرح الصيفية لعام 2023 ليست روابط صادرة عن (أونروا) غزة.وأضافت أن "عملية التعيين في مشروع أسابيع المرح الصيفية ستكون من خلال قوائم الانتظار في برنامج خلق فرص عمل (مكتب البطالة) ولن يتم نشر أي روابط للتسجيل".ولفتت إلى أنه "من يريد الاستفسار بإمكانه التوجه لمكتب البطالة في المنطقة".