غزة: تشكيل لجنة لإعادة دراسة معايير الترشيح لتصاريح العمل بأراضي 48

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل بغزة عن تشكيل لجنة خاصة بإعادة دارسة معايير الترشيح للعمل في أراضي عام 48.ونوهت وزارة العمل عبر حسابها على (فيسبوك)، إلى أن اللجنة تعمل على تجويد معايير الترشيح للعمل في أراضي عام 48، والتي وضعتها الوزارة منذ توليها إدارة ملف التصاريح منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021، بهدف ترتيب عملية الترشيح نظرا لتسجيل ما يزيد عن 140 ألف عامل لدى وزارة العمل.وأشارت الوزارة أنها أقرت خلال شهر آذار/مارس الماضي عدة ألوان للعمال المسجلين لديها على رابط العمل في أراضي عام 48، تتمثل بـ "الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأسود"، ونشرت رابطا إلكترونيا يتمكن من خلاله العامل الفحص المباشر لمعرفة دوره، من أجل التخفيف عن العمال، والتأكيد على عامل المصداقية والشفافية التامة في هذا الملف.وأوضحت وزارة العمل، أن المعايير الجديدة يجري وضعها بالتعاون مع الجهات الشريكة، ونقابة العمال، وأهل الاختصاص، وبالاستناد إلى التظلمات التي تقدم بها العمال، بهدف الوصول إلى معايير تضمن تحقيق أكبر عدالة بين المسجلين، على أن يتم تطبيقها نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في أراضي عام 48، ثمانية معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل "العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري"، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيدا عن الجهد البشري.