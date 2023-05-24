شؤون فلسطينية

غزة: تشكيل لجنة لإعادة دراسة معايير الترشيح لتصاريح العمل بأراضي 48

غزة: تشكيل لجنة لإعادة دراسة معايير الترشيح لتصاريح العمل بأراضي 48
وزارة العمل تعلن تشكيل لجنة لإعادة دراسة معايير الترشيح لتصاريح العمل بأراضي 48
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل بغزة عن تشكيل لجنة خاصة بإعادة دارسة معايير الترشيح للعمل في أراضي عام 48.

ونوهت وزارة العمل عبر حسابها على (فيسبوك)، إلى أن اللجنة تعمل على تجويد معايير الترشيح للعمل في أراضي عام 48، والتي وضعتها الوزارة منذ توليها إدارة ملف التصاريح منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021، بهدف ترتيب عملية الترشيح نظرا لتسجيل ما يزيد عن 140 ألف عامل لدى وزارة العمل.

وأشارت الوزارة أنها أقرت خلال شهر آذار/مارس الماضي عدة ألوان للعمال المسجلين لديها على رابط العمل في أراضي عام 48، تتمثل بـ "الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأسود"، ونشرت رابطا إلكترونيا يتمكن من خلاله العامل الفحص المباشر لمعرفة دوره، من أجل التخفيف عن العمال، والتأكيد على عامل المصداقية والشفافية التامة في هذا الملف.

وأوضحت وزارة العمل، أن المعايير الجديدة يجري وضعها بالتعاون مع الجهات الشريكة، ونقابة العمال، وأهل الاختصاص، وبالاستناد إلى التظلمات التي تقدم بها العمال، بهدف الوصول إلى معايير تضمن تحقيق أكبر عدالة بين المسجلين، على أن يتم تطبيقها نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.

ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في أراضي عام 48، ثمانية معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل "العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري"، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيدا عن الجهد البشري.

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية: إجراءات جديدة غير مسبوقة ينفذها الاحتلال لانتهاك الوضع القائم بالأقصى

الإسلامية المسيحية: إجراءات جديدة غير مسبوقة ينفذها الاحتلال لانتهاك الوضع القائم بالأقصى

الميزان يجدد مواقفه الرافضة للإعدام ويدعو لعقوبات قاسية بديلة

الميزان يجدد مواقفه الرافضة للإعدام ويدعو لعقوبات قاسية بديلة

هيئة الأسرى: شهادة مؤلمة للأسير سميح أبو بكر المحتجز في سجن مجيدو

هيئة الأسرى: شهادة مؤلمة للأسير سميح أبو بكر المحتجز في سجن مجيدو

حكومة الاحتلال تُصدر قراراً بشأن العمال الفلسطينيين بدور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

حكومة الاحتلال تُصدر قراراً بشأن العمال الفلسطينيين بدور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

مقتل مواطن جراء طعنه بآلة حادة في خانيونس

مقتل مواطن جراء طعنه بآلة حادة في خانيونس

التربية بغزة لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: نتائج امتحان الوظائف التعليمية ستعلن اليوم

التربية بغزة لـ "دنيا الوطن": نتائج امتحان الوظائف التعليمية ستعلن اليوم

الهيئة المستقلة تعقب على صدور حكم جديد بالإعدام في غزة

الهيئة المستقلة تعقب على صدور حكم جديد بالإعدام في غزة

بدءاً من يوم غد.. 15 أسيرًا مريضاً ينفذون إضراباً عن الطعام ثلاثة أيام

بدءاً من يوم غد.. 15 أسيرًا مريضاً ينفذون إضراباً عن الطعام ثلاثة أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية: إجراءات جديدة غير مسبوقة ينفذها الاحتلال لانتهاك الوضع القائم بالأقصى

الإسلامية المسيحية: إجراءات جديدة غير مسبوقة ينفذها الاحتلال لانتهاك الوضع القائم بالأقصى

هيئة الأسرى: شهادة مؤلمة للأسير سميح أبو بكر المحتجز في سجن مجيدو

هيئة الأسرى: شهادة مؤلمة للأسير سميح أبو بكر المحتجز في سجن مجيدو

أونروا تصدر تنويهاً بخصوص التسجيل لمشروع ألعاب الصيف بغزة

أونروا تصدر تنويهاً بخصوص التسجيل لمشروع ألعاب الصيف بغزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صور: بالشراكة مع مؤسسات ومتطوعين.. بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

صور: بالشراكة مع مؤسسات ومتطوعين.. بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

القدس: الاحتلال يجرّف أرضًا ويهدم سورًا ويعتقل أربعة شبان

القدس: الاحتلال يجرّف أرضًا ويهدم سورًا ويعتقل أربعة شبان

الإحصاء: ارتفاع بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري خلال آذار

الإحصاء: ارتفاع بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري خلال آذار

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح الخميس

بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح الخميس

منوعات

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح &quot;بنش مارك&quot; جدّة

الإحساس يجمع بين إليسا وآدم على مسرح "بنش مارك" جدّة

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية

سيرين عبد النور تطرح أغنيتها "هزهزة" باللهجة المصرية

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

عربي

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين