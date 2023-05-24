عربي

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان
جانب من مشاهد إطلاق النار في السودان
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الليلة الماضية سريان وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان، بعد معارك ضارية استمرت خمسة أسابيع.

وبالرغم من سريان وقف إطلاق النار، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى بعض الضربات الجوية في منطقة واحدة على الأقل، فيما تحدث بعض السكان عن هدوء نسبي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقال سكان إنه أمكن سماع دوي نيران مدفعية في مناطق بالعاصمة السودانية، كما حلقت طائرات حربية في سماء المدينة، الثلاثاء، لكن وقف إطلاق النار الخاضع لمراقبة دولية أحدث هدوءً نسبيا على ما يبدو بعد معارك ضارية في الخرطوم.

يشار إلى أن الاتفاق على الهدنة جرى خلال محادثات استضافتها مدينة جدة السعودية، السبت الماضي.

وتتابع السعودية والولايات المتحدة هذه الهدنة التي تهدف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. 

وأصدر البلدان بياناً مشتركاً في ساعة متأخرة من الثلاثاء، قالا فيه إن تحضيرات بدأت لعمليات الإغاثة الإنسانية.

وكتب نشطاء إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار، لكنهم اشتكوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق المدنيين قالوا إنها وقعت مع احتدام القتال وطالبوا بفتح تحقيق فيها.

وقال نشطاء وعمال إغاثة إن لجان الأحياء التي كانت في طليعة جهود الإغاثة المحلية في العاصمة الخرطوم تستعد لتلقي المساعدات، مشيرين إلى أن كميات كبيرة من المساعدات التي وصلت إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر لم تُوزع بعد في انتظار الحصول على التصاريح الأمنية.

أخبار ذات صلة

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صور: بالشراكة مع مؤسسات ومتطوعين.. بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

صور: بالشراكة مع مؤسسات ومتطوعين.. بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

القدس: الاحتلال يجرّف أرضًا ويهدم سورًا ويعتقل أربعة شبان

القدس: الاحتلال يجرّف أرضًا ويهدم سورًا ويعتقل أربعة شبان

الإحصاء: ارتفاع بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري خلال آذار

الإحصاء: ارتفاع بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري خلال آذار

الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة تخللتها اعتقالات واشتباكات

الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة تخللتها اعتقالات واشتباكات

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تطورات طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل

نقابة الصحفيين تختتم بنجاح مؤتمرها العام وتعتمد قرارات مهمة

نقابة الصحفيين تختتم بنجاح مؤتمرها العام وتعتمد قرارات مهمة

منوعات

سيرين عبد النور تطلق &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية في أول تعاون مع حمدي بدر

سيرين عبد النور تطلق "هزهزة" باللهجة المصرية في أول تعاون مع حمدي بدر

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

عربي

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية