توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب "6+6" والمكلفة بإعداد القوانين الانتخابية أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.وأفادت اللجنة في ختام ثاني أيام مشاوراتها بمدينة بوزنيقة المغربية، بأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستتشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بحسب قناة (الجزيرة).كما أشادت اللجنة بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية.وأكدت حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال هذا الاجتماع في بوزنيقة، مما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي شامل بالتشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.وكان مجلس النواب الليبي في طبرق صوّت في 16 مايو/أيار الجاري بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة المعينة من طرف المجلس التي كلف بها في مارس/آذار 2022 وإحالته إلى التحقيق، وذلك خلال جلسة في مدينة بنغازي (شرق) بدلا من مدينة طبرق (شرق) التي اعتاد عقد جلساته فيها.