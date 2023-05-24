عربي

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة
ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب "6+6" والمكلفة بإعداد القوانين الانتخابية أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وأفادت اللجنة في ختام ثاني أيام مشاوراتها بمدينة بوزنيقة المغربية، بأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستتشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بحسب قناة (الجزيرة).

كما أشادت اللجنة بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية.

وأكدت حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال هذا الاجتماع في بوزنيقة، مما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي شامل بالتشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.

وكان مجلس النواب الليبي في طبرق صوّت في 16 مايو/أيار الجاري بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة المعينة من طرف المجلس التي كلف بها في مارس/آذار 2022 وإحالته إلى التحقيق، وذلك خلال جلسة في مدينة بنغازي (شرق) بدلا من مدينة طبرق (شرق) التي اعتاد عقد جلساته فيها.

أخبار ذات صلة

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

بدء سريان وقف إطلاق النار في السودان

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

اشتباكات متقطعة في الخرطوم رغم الهدنة المعلنة

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

الرئيس التونسي يوجه اتهامات لجهات بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صور: بالشراكة مع مؤسسات ومتطوعين.. بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

صور: بالشراكة مع مؤسسات ومتطوعين.. بلدية غزة تبدأ بتطبيق أنموذج جديد لإدارة كورنيش غزة

القدس: الاحتلال يجرّف أرضًا ويهدم سورًا ويعتقل أربعة شبان

القدس: الاحتلال يجرّف أرضًا ويهدم سورًا ويعتقل أربعة شبان

الإحصاء: ارتفاع بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري خلال آذار

الإحصاء: ارتفاع بنسبة 18% في عجز الميزان التجاري خلال آذار

الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة تخللتها اعتقالات واشتباكات

الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة تخللتها اعتقالات واشتباكات

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تطورات طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل

نقابة الصحفيين تختتم بنجاح مؤتمرها العام وتعتمد قرارات مهمة

نقابة الصحفيين تختتم بنجاح مؤتمرها العام وتعتمد قرارات مهمة

منوعات

سيرين عبد النور تطلق &quot;هزهزة&quot; باللهجة المصرية في أول تعاون مع حمدي بدر

سيرين عبد النور تطلق "هزهزة" باللهجة المصرية في أول تعاون مع حمدي بدر

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

ما هي آخر تطورات أزمة سعد الصغير؟

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

شاهد.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ 28

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد مُهاجمتها مديرة أعمال تامر حسني

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها &quot;بالقلب دايما&quot;

نانسي عجرم ترد على عتاب شيرين لها "بالقلب دايما"

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

أنغام تردّ على جدل ظهورها بسيجارة ورقصها في أغنية سيبك إنت

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

مبلغ خيالي.. سعر بالطو محمد رمضان في أغنيته الجديدة مع فيوتشر

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

من أمام الكعبة.. محمد ثروت يدعو للراحل سمير غانم

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

التعليق الأول للفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

حلا شيحة توجّه رسالة لوالدتها.. ماذا قالت فيها؟

عربي

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

توافق ليبي على النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

توقيع مذكرة تفاهم إسرائيلية مغربية مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية

العراق: اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية