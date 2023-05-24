شؤون فلسطينية

آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس جنوب القطاع

آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس جنوب القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، جنوب شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو سبع آليات وجرافات عسكرية توغلت داخل أراضي المواطنين شرق بلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس، ونفذت أعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

يذكر أن جرافات وآليات الاحتلال تتوغل باستمرار على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تجريف وتخريب لممتلكات المواطنين الزراعية وكان آخرها يوم أمس شرق مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى.

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