صورة.. شاباك يزعم: اعتقال شاب جندته حماس لتنفيذ هجوم بأراضي 48

وقدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم، لائحة اتهام ضد محاجنة بحجة ارتكاب "مخالفات أمنية خطيرة".

رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، الأربعاء، اعتقال شاب فلسطيني من أم الفحم بأراضي 48، قبل أسابيع قليلة، خطط لتنفيذ هجوم.وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن المعتقل هو محمد نادر محاجنة (20 عامًا)، من أم الفحم، وتم تجنيده من قبل حركة حماس لتنفيذ عملية تفجيرية على خط حافلات في منطقة الخضيرة، وفق مزاعم الاحتلال.وادعى (شاباك) أنه عثر على وسائل تستخدم للتواصل مع حركة حماس بغزة، وتبين من التحقيق معه أنه خطط لهجوم باستخدام عبوة ناسفة كانت ستزرع في شارع 921، وجمع معلومات عن مكان تنفيذ الهجوم، مع التركيز على مناطق أمنية.