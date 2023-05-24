شؤون فلسطينية

النائب العام بغزة: سنتابع كافة إجراءات التحقيق في واقعة حريق النصيرات أمس

النائب العام بغزة: سنتابع كافة إجراءات التحقيق في واقعة حريق النصيرات أمس
جانب من زيارة النائب العام بغزة لموقع الحريق في النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
تابع النائب العام المستشار د. محمد النحال، ميدانياً، وبرفقة وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء/ ناصر مصلح، وبحضور وكيل النيابة المختص، ومدير عام جهاز الدفاع المدني، ومدير المباحث العامة بالمحافظة الوسطى، وفريق الأدلة الجنائية في الشرطة، موقع الحريق الذي نَشَبَ في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، مساء أمس الثلاثاء.

وشدّد المسؤولون خلالها على الضرب بيَد من حديد على كل من يعبث بأمن المواطن وسلامته، والقضاء على ظاهرة نقاط بيع الغاز العشوائية، والتي تسبّبت مِراراً بمقتل وإصابة الأبرياء من أبناء شعبنا.

وتفقدوا خلال متابعتهما الميدانية للواقعة، مُصابِيْ جهاز الدفاع المدني، وقدّما تحية إجلالٍ وإكبار لفرسان الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ولأبطال هذا جهاز الدفاع المدني الميامين؛ إشادةً بمواقفهم وجهودهم التي انعكست على تعزيز ثقة الجمهور الغزِّيْ بجهودهم المِعطاءة.

وأكد النائب العام، أنه سيتابع كافة إجراءات التحقيق في الواقعة، وأمر بتوقيف جميع المخالفين لشروط الأمن والسلامة العامة، وشدّد على عدم التهاون في تحقيق إجراءات الأمن والسلامة؛ لضمان سلامة المُنشآت وأفراد المجتمع.





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