دولي

إعلام الاحتلال: السعودية تضع شروطًا أمام أمريكا للتطبيع مع إسرائيل

إعلام الاحتلال: السعودية تضع شروطًا أمام أمريكا للتطبيع مع إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، مجموعة من الشروط والمطالب السعودية في سبيل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

وفي تقرير أوردته (القناة 12)، أشارت نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة على ما يجري وراء الكواليس" إلى محادثات باتت "مكثفة" في الأيام الأخيرة، قد تؤدي إلى التطبيع السعودي مع إسرائيل.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن رئيس موساد، دافيد برنياع هو من يقود هذه المحادثات عن الجانب الإسرائيلي.

وبحسب القناة، فإن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى من الدوائر الضيقة المحيطة بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يمثلون الرياض في المحادثات، في حين يمثل الجانب الأميركي، مسؤولون كبار في البيت الأبيض، بمن فيهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.

ووفقا للتقرير فإن الرياض تضع مجموعة من الشروط على شكل مطالب تسعى للحصول عليها من واشنطن، بالإضافة إلى شرط من الحكومة الإسرائيلية يتمثل بـ"بدء عملية سياسية مع الفلسطينيين تنتهي إلى انفصال" بين الجانبين، بمعنى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

في المقابل، طالبت الرياض من واشنطن تحريك صفقات أسلحة ضخمة كانت السعودية قد أبرمتها مع إدارة دونالد ترامب، وجمدتها إدارة الرئيس جو بايدن مع وصول الأخير إلى البيت الأبيض.

كما طالبت السعودية بإبرام اتفاقية تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، والحصول على دعم واشنطن لبرنامجها النووي الخاص.

وأشار تقرير القناة إلى شروط تضعها الولايات المتحدة أمام إسرائيل للتقدم في الوساطة مع الرياض، وأبرزها تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، ووقف خطة "إصلاح القضاء" التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو وتهدف إلى إضعاف المحكمة العليا والسيطرة على جهاز القضاء.

واعتبر أن اتفاقا مع السعودية سيسمح لإسرائيل بالحصول على "إسناد" ودعم أميركي واسعين لاتخاذ أي إجراء محتمل في إيران، في ظل التقارير حول إنشاء إيران موقعا جديدا تحت الأرض في جبال زاغروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية القريبة التي تعرضت لانفجار وحريق في تموز/ يوليو 2020.

وبحسب القناة فإن الموقع النووي الإيراني الجديد يقام في أعماق الأرض. وقالت إن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي لديها القدرة على ضرب هذه الأعماق، وذكرت أن الجيش الأميركي مزود بقنابل ضخمة مخترقة للتحصينات تزن 12 طنا وقادرة على اختراق عشرات الأمتار في عمق الأرض.

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