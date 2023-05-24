الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة تخللتها اعتقالات واشتباكات

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في انحاء مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات ومواجهات واشتباكات مسلحة.وشملت الاقتحامات محافظات رام الله، ونابلس وجنين وطولكرم.وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، وعاثت تلك القوات خراباً كبيراً داخل أحد المحال التجارية في المخيم.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل أبو غضيب وبهاء الطيان عقب اقتحام منزليهما في المدينة، فيما إطلاق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي المعاجين بنابلس.وأفادت مصادر محلية أن صافرات الإنذار دوت في مخيم نور شمس بطولكرم لتحذر من اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.