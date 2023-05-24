نتنياهو: التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد".



وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): "نحن في خضم التعامل معها، ونحاول التوصل الى تفاهمات مع المعارضة بشأنها".



جاءت هذه التصريحات بعد الانتهاء من جولات التصويت على الميزانية العامة في إسرائيل للعامين 2023 و2024.



يشار إلى أن نتنياهو أعلن عن تعليق مبادرة التغييرات في جهاز القضاء حتى الأول من حزيران/يونيو المقبل، وذلك لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها بدلا من الصدام مع المعارضة التي تنظم احتجاجات مساء كل سبت رفضا لهذه التغييرات.



وتجرى حاليا مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي، في مقر اقامته في القدس المحتلة، بغية التوصل إلى تفاهم يرضي الطرفين بخصوص هذه التغييرات.



رام الله - دنيا الوطن