بدء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت

بدأ طلبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة الجامعة.







وتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعدًا، من مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة في دورته الحالية 2023-2024، فيما يبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 12163 طالبًا وطالبة.

رام الله - دنيا الوطنوفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 8:30 صباحًا، وتغلق الصناديق عند الساعة الرابعة مساء، فيما يقترع الطلبة في خمسة مراكز وهي: كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.جدير بالذكر أن كتلة اليسار الموحد أعلنت انسحابها من انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة، ولم تنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات بهذا الطلب وذلك لانتهاء الفترة القانونية المخصصة للانسحاب.وشهدت الجامعة أمس مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.