دولي

كنيست تصادق على الميزانية العامة بعد مناقشات استمرت 35 ساعة

كنيست تصادق على الميزانية العامة بعد مناقشات استمرت 35 ساعة
كنيست - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الهيئة العامة لـ (كنيست)، صباح اليوم الأربعاء، على الميزانية العامة في إسرائيل، للعامين 2023 و2024 وعلى قانون التسويات.

كما وأتت المصادقة النهائية على الميزانية بعد مناقشات في (كنيست) استمرت لساعات طويلة، حسبما نقل موقع (عرب 48).

وبمصادقة (كنيست) على الميزانية بالقراءات الثلاث ضمنت حكومة بنيامين نتنياهو، حالة من "الاستقرار الداخلي"، وفق ما قال مراقبون.

يأتي ذلك بعدما خضع نتنياهو لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بـ "ابتزازه للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024".

وأتت المصادقة على الميزانية بعد مناقشات استمرت 35 ساعة، إذ بدأت المناقشات الليلة الماضية في (كنيست)، حيث تم التصويت على قوانين التسويات والميزانية، والتي تشمل أيضا قانون المستوطنات الذي تم بموجبه الموافقة على عدد من الإصلاحات، مثل إنشاء صندوق ضريبة الأملاك المثير للجدل.

وصوت إلى جانب قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء الكنيست، مقابل معارضة 56 من أعضاء (كنيست)، حيث لوحظ تجند جميع أعضاء كنيست عن الائتلاف الحكومي لجلسات المناقشات والتصويت، مع عدم تغيب أحد عن الائتلاف أو من المعارضة خلال المصادقة النهائية على مشروع الميزانية.

وتبلغ الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل، علما أن الحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ (كنيست)، ففي العام المقبل ستزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة.

ويستدل من مشروع قانون الميزانية أن نحو 14 مليار شيكل من هذه المبالغ ستمنح إلى أحزاب الائتلاف الحكومي، وستكون ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 77 مليار شيكل هذا العام، ونحو 82 مليار شيكل العام المقبل.

أما ميزانية وزارة الأمن حوالي 63 مليار شيكل ونحو 64 مليار شيكل بالعام 2024، بينما ميزانية وزارة الصحة ستكون حوالي 44 مليار شيكل عام 2023 و50 مليار شيكل عام 2024.

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