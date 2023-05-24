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تطورات طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل

تطورات طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا إلى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ومعتدلاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح عربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وحارًا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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