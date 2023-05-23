سفيرة جمهورية الهند تزور المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي د.عبد المنعم وهدان اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة برام الله، سفيرة جمهورية الهند رينيو ياداف Renu Yadav والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.وأكد رئيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي د.عبد المنعم وهدان، على أهمية الدور الذي تقوم بة جمهورية الهند في دولة فلسطين، وذلك على مختلف المجالات، والذي يدعم حقوق شعبنا الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، مستذكرًا العلاقات العميقة والطويلة بين دولة فلسطين وجمهورية الهند، ودورها في احتضان عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين، كما وبحث معهم سبل دعم المزارعين الفلسطينيين فيما يتعلق بالتمويل والإقراض، خاصة مع تصاعد التحديات التي يفرضها الاحتلال ومستوطنيه ضد المزارعين وأراضيهم.بدوها، أكدت السفيرة الهندية لدى دولة فلسطين السيدة رينيو ياداف Renu Yadav عن دعمها للأهداف الاستراتيجية لمؤسسة الإقراض الهادفة إلى تحويل النشاط الزراعي إلى نشاط اقتصادي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً على عمق العلاقة بين البلدين.وضم الوفد المرافق للسفيرة السيد محمد أو شمسية والسيدة سندس قواسمي، فيما حضر الاجتماع من جانب المؤسسة نائب الرئيس م.رياض الشاهد ومديرة العلاقات العامة والاعلام سجى بدوان، ومديرة مكتب الرئيس ميرفت مصلح، وغادة رمضان من العلاقات العامة.