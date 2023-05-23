شؤون فلسطينية

كمال الخطيب: استهداف الأقصى سيقود لحرب دينية سيخسرها الاحتلال

كمال الخطيب: استهداف الأقصى سيقود لحرب دينية سيخسرها الاحتلال
كمال الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، أن استهداف المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسه وسب النبي محمد، يقصر الطريق إلى حرب دينية مع الأمة الإسلامية سيكون الاحتلال الطرف الخاسر فيها. 

وقال الخطيب إن الجماعات الاستيطانية أصبحت تقرر السياسية الإسرائيلية، وتعتقد أن الزمان زمانهم، ويمارسون العربدة والزعرنة والغرور بحماية قوات الاحتلال.

وشدد الشيخ الخطيب على أن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، والتطبيع، وسب النبي، ما هي إلا وقود لمرحلة النصر والفتح والفرج القريب.

وأضاف أن سياسية الاحتلال بحق المسجد الأقصى، ومسيرة الأعلام رسالة موجهة للأمة، ومحاولة اذلال لكل المسلمين، وازدراء لمن كل له علاقة بالقدس.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يغير مبادئه ولن يتنازل عن مقدساته، وأن مدينة القدس ستبقى طاهرة ولن يحررها الا الأطهار والشرفاء. 

وقال الخطيب إن صلابة صخرة القدس ستتحطم عليها قرون المشروع الصـهيوني، وستتبدد أحلام وأوهام من راهنوا على وجود شريك إسرائيلي يمكن المراهنة عليه. 

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