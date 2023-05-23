الشرطة البحرية بغزة تصدر قراراً بعد العثور على جثمان الصياد بكر

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الشرطة البحرية، بغزة، اليوم الثلاثاء، قراراً بعد العثور على جثمان الصياد رامي عزات بكر.وقالت في تصريح صحفي، إنه تقرر إغلاق البحر ووقف حركة الملاحة البحرية لمدة 24 ساعة، وذلك غدًا الأربعاء الساعة السادسة صباحًا، تضامنًا مع الشهيد الصياد رامي عزات بكر.وأفادت الشرطة البحرية، بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنه تم العثور على جثة الصياد رامي عزت بكر، بعد أن قذفتها أمواج البحر على ساحل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مساء اليوم.وأضافت، بأن الصياد بكر فقدت آثاره جراء انقلاب مركبه، إثر تصادمه بقارب مصري على الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة صباح السبت الماضي.