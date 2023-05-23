صور.. النحال ومصلح يتفقدان مكان حريق النصيرات

رام الله - دنيا الوطنتفقد النائب العام، بغزة، المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء د. ناصر مصلح، موقع الحريق في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز مساء اليوم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأشاد المسؤولان بالجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الدفاع المدني والشرطة للسيطرة على الحريق.وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أشادت اليوم الثلاثاء، بـ "الأداء البطولي" لطواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى عصر اليوم.وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في تصريح خاص وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "سرعة وشجاعة طواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق حالت دون وقوع كارثة محققة في حال تمدد الحريق إلى منازل المواطنين، بالرغم من تعرض الطواقم المختصة للخطر الشديد والمباشر ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني جراء انفجار أسطوانة غاز أثناء قيام الطواقم بواجبها في السيطرة على الحريق".وأضافت بأن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تتابع إجراء التحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب نقطة الغاز العشوائية، والمحطة المزودة لها بالغاز، وإحالة الملف للنيابة العامة.وشددت على أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لضبط وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية المتبقية في محافظات غزة كافة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.