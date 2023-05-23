حماس تُعلق على تهديدات الاحتلال بالعدوان على دول المنطقة



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إننا "نفاجئ إيران دوماً، سوف نفاجئ كل أعدائنا".



وكان وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، قال إن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية".



ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، ماندي ريزل، فإن هذه التصريحات، أطلقها غالانت، خلال لقائه رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة".



وأوضح: أن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له هو أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية، يجب أن نكون جاهزين في أي لحظة".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم اليوم الثلاثاء، إن تهديدات قادة الاحتلال بالعدوان على دول المنطقة، "يؤكد من جديد أن العدو الصهيوني هو عامل تهديد لكل المنطقة، وأنه يشكل خطراً حقيقياً على أمتنا".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بقدر ما تشكل هذه التهديدات المتتالية وفي كل الاتجاهات سلوكًا إرهابياً، فإنها تعبر عن حالة الخوف والقلق الذي يعيشه الكيان بسبب تطور قدرات قوى المقاومة في المنطقة".وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن اجتماعاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيعقد قريباً بشأن الجبهة الشمالية.وأوضحت بأن وزراء (كابينت) تلقوا ​​تحديثاً، مفاده أن اجتماعاً للمجلس بشأن الجبهة الشمالية سيُعقد قريباً.