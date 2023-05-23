قيادي كبير في حزب الله يُوجه رسالة لإسرائيل

وجه نائب الأمين العام لـ (حزب الله)، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، رسالة لإسرائيل.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت بأن اجتماعاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيعقد قريباً بشأن الجبهة الشمالية.





وأوضحت بأن وزراء (كابينت) تلقوا ​​تحديثاً، مفاده أن اجتماعاً للمجلس بشأن الجبهة الشمالية سيُعقد قريباً.





من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إننا "نفاجئ إيران دوماً، وسوف نفاجئ كل أعدائنا".





وكان وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، قال إن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية".





ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، ماندي ريزل، فإن هذه التصريحات، أطلقها غالانت، خلال لقائه رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة".





وأوضح: أن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له هو أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية، يجب أن نكون جاهزين في أي لحظة".

من جهة أخرى، قال قاسم: إن "الاستقرار بين الدول العربية والإسلامية فيه مصلحة لفلسطين ولكل الأمة ونؤيد الاتفاق السعودي الإيراني ونحن مع الاستقرار في المنطقة ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية".