نتنياهو: نفاجئ إيران دوماً وسوف نفاجئ كل أعدائنا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إننا "نفاجئ إيران دوماً، سوف نفاجئ كل أعدائنا".جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية.في سياق آخر، قال نتنياهو إن "الائتلاف سيبقى متماسكاً، ولست مسؤولاً عما يحدث في المعارضة".وكان وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، قال إن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية".ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، ماندي ريزل، فإن هذه التصريحات، أطلقها غالانت، خلال لقائه رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة".وأوضح: أن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له هو أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية، يجب أن نكون جاهزين في أي لحظة".ولم يذكر غالانت مزيداً من التفاصيل.