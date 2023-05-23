مباشر | تغطية صحفية: نتنياهو: إسرائيل ستفاجئ إيران

دولي

نتنياهو: نفاجئ إيران دوماً وسوف نفاجئ كل أعدائنا

نتنياهو: نفاجئ إيران دوماً وسوف نفاجئ كل أعدائنا
نتنياهو خلال إجراء مشاورات أمنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إننا "نفاجئ إيران دوماً، سوف نفاجئ كل أعدائنا".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية.

في سياق آخر، قال نتنياهو إن "الائتلاف سيبقى متماسكاً، ولست مسؤولاً عما يحدث في المعارضة".

وكان وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، قال إن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية". 

ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، ماندي ريزل، فإن هذه التصريحات، أطلقها غالانت، خلال لقائه رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة".

وأوضح: أن "الهدف الرئيسي الذي نستعد له هو أكثر تعقيدًا وصعوبة وأهمية، يجب أن نكون جاهزين في أي لحظة".

ولم يذكر غالانت مزيداً من التفاصيل.

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