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شؤون فلسطينية

الرجوب يطلع وزير الدولة الألماني على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يطلع وزير الدولة الألماني على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، وزير الدولة بوزارة الخارجية الالمانية، توبياس ليندنر والوفد المرافق له على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية. 

واستعرض الرجوب الوضع السياسي الحالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وتنكرها لحقوق شعبنا وهويته، وتنصلها من التزاماتها تجاه شعبنا الرازح تحت الاحتلال.

وأكد الرجوب، خلال اللقاء، أن إيجاد حل لمعاناة أبناء شعبنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد ليندنر موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين، إضافة لتأكيده على استمرار الدعم المالي والسياسي الألماني للشعب الفلسطيني، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين على جميع الأصعدة.


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