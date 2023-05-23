تركيا: القبض على 15 شخصاً على صلة بجهاز موساد



وأضافت أن الشبكة اعتمدت على مواطنين فلسطينيين وسوريين يعيشون في تركيا، وتلقوا دفعات عبر حوالات مصرفية وسعاة.



وأفادت بتقديم المشتبه بهم إلى المحكمة، ثم نقلوا إلى سجن مالتيب في اسطنبول.



رام الله - دنيا الوطنذكرت مصادر قضائية تركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على 15 شخصاً على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد).وأضافت أن القبض على هؤلاء الأشخاص، الذين يشتبه في قيامهم بجمع معلومات من خلال مواطنين فلسطينيين وسوريين في تركيا، جاء في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى (موساد)، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.